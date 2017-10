Venray tussen Peel en Maas deel 1 is uit

Burgemeester Hans Gilissen kreeg vrijdagmiddag het eerste exemplaar van Venray tussen Peel en Maas overhandigd door Diny Franssen.

Het is het eerst deel van een tweeluik over de geschiedenis van Venray. Deel 1 gaat met name over de kerkdorpen van Venray. Het boek telt maar liefst 404 pagina's met 621 illustraties en geeft een mooi beeld van het heden en het verleden van de kerkdorpen. Het boek is een intiatief van Frans en Truus Jansen van Pictures Publishers. Aan het boek hebben circa vijftig vrijwilligers meegewerkt. Het tweede deel, waarin Venray en enkele thema's centraal staan, verschijnt eind volgend jaar. Het boek is verkrijgbaar in de Venrayse boekhandels.

Foto boven: De schrijvers en fotografen die meewerkten aan deel 1 kregen een exemplaar van het boek aangeboden. Tweede van links burgemeester Gilissen met het eerste exemplaar, helemaal rechts de uitgevers Frans en Truus Jansen.