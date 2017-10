Atelierweekend bij Bliss

Op zaterdag 4 en zondag 5 november vindt het Landelijk Atelierweekend plaats. Tijdens dit weekend stellen beroepskunstenaars in heel Nederland hun atelier open voor geïnteresseerden. Een van die ateliers is Bliss Kunst -Training- Coaching aan de Meerlosebaan 43 in Wanssum.

Bliss opende op in juli van dit jaar haar deuren en Bianca Ambrosius ervaart inmiddels dat met haar visie op kunst, naast de ontspanning die kunstzinnig werken biedt het ook veel bijdraagt aan het persoonlijke geluk van mensen. ''Ik wil mijn cursisten echt leren schilderen vanuit hun hart. Schilderen kan enorm bevrijdend werken."