De droomkamer van Laura

In het nieuwe programma Droomkamers van tv-zender Nickelodeon worden kinderen verrast met een supergave nieuwe kamer. Laura Kivits (13) uit Venray was een van de gelukkigen. De uitzending is te zien op zondag 5 november om 18.30 uur.

Droommakers is bedoeld om kinderen die iets ingrijpends hebben meegemaakt, of het gewoon verdienen om in het zonnetje gezet te worden, te verrassen met een nieuwe slaapkamer. Laura werd opgegeven door haar drie vriendinnetjes Isa, Juliëtte en Floor. Zij vonden dat Laura dit wel verdiend had na een moeilijke, maar vooral ook emotionele periode in haar nog jonge leven. In Peel en Maas deze week het hele verhaal van Laura. Foto Henk Lammen.