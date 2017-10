Gemeente Venray vernieuwt evenementenbeleid

Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Venray dateert uit 2012. Het college van B en W vindt het nu tijd om dat beleid te actualiseren. Gekozen wordt voor een kort en bondig evenementenbeleid vormgegeven via een website en waarbij de organisator van het evenement centraal staat.

Voorlopig gaat het om een conceptbeleid. In eerste instantie worden de plannen voorgelegd aan een brede klankbordgroep. Op 29 november wordt het plan gepresenteerd aan de commissie Werken en Besturen. Het definitieve evenementenbeleid wordt op 11 december vastgesteld door het college van B en W. In het plan is een website ontwikkeld met alle gemakken voor de aanmelder van een evenement. Via deze website kan de organisator alle gegevens invoeren en de omgevingen kunnen via een kaart worden bekeken. De aanvraag van de vergunning kan ook via de website http://185.27.140.168/~gemeente/index.php worden gedaan.