"Ze leren over dieren"

Ilse Franssen: "We willen kinderen wegwijs maken in de natuur." Foto: Henk Lammen (Foto: Henk Lammen)

Het informatie- en educatiecentrum voor kinderen in pannenkoekenrestaurant De Perdstal in Venray is voltooid. Hans Teunissen, gedeputeerde van de provincie Limburg, opent het educatiecentrum officieel op 7 november. Hij stond als oud-wethouder van de gemeente Venray in 2008 aan de wieg van het centrum. Iedereen is vanaf 8 november welkom om het educatiecentrum te komen bekijken.

Teunissen had samen met Ilse en Paul Franssen een voortrekkersrol. Het echtpaar Fransen bestiert sinds enkele jaren De Perdstal in het Vlakwaterbos. Het trio nam ook het initiatief voor Stichting Stadsbos Vlakwater. Ilse Franssen is ontzettend blij met de voltooiing van het informatie- en educatiecentrum in het pannenkoekenrestaurant. "We hebben een feestelijke opening gepland met een hapje en een drankje. Ik vind het geweldig dat Hans (Teunissen, red) de officiële opening verricht."

