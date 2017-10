Benoeming Van de Ven geblokkeerd

De drie grote onderwijsbonden blokkeren de benoeming van leerkracht Jan van de Ven als voorman van de Onderwijscoöperatie. De Venraynaar verwierf de laatste maanden landelijke bekendheid met PO in Actie. Daarmee kreeg hij ruim 60.000 leraren op de been.

Van de Ven, tevens Statenlid van D66 in Limburg, werd door een onafhankelijke commissie unaniem aangedragen als voorman van de coöperatie, die zich bezighoudt met de onderwijsinhoud. "Ik zie dit echt als een gemiste kans. Ik durf te stellen dat ik de geschikte man was voor deze functie. Ik wil wat terugdoen voor de leraren."

De Onderwijscoöperatie heeft als slogan 'van en door leraren'. Desondanks wordt de coöperatie bestuurd door de onderwijsbonden. Van de Ven wilde daar verandering in brengen. Hij wilde onder meer leraren de mogelijkheid geven om lid te worden. De drie vakbondsleiders blokkeerden uiteindelijke de benoeming van Van de Ven. "De deur is voor mij nog niet potdicht en ik wil altijd het gesprek weer aangaan. Maar er is wel teveel gebeurd tussen mij en het bestuur om daar zomaar overheen te stappen."

Van de Ven is al zo'n twee weken op de hoogte van het nieuws. Toch kan hij het maar moeilijk van zich afzetten. "Ik wil de slogan van de Onderwijscoöperatie werkelijkheid laten worden. De leraren moeten op poleposition komen te staan. De laatste dagen heb ik ontzettend veel steun gekregen uit het hele land. Ik sta nu in de wachtstand. Voorlopig zijn de leraren in het basisonderwijs, primair onderwijs en beroepsonderwijs de dupe van deze situatie."