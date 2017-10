Subsidie voor molen Merselo

Molen Nooit Gedacht in Merselo krijgt van de gemeente Venray 5000 euro subsidie om snel de schade aan het dak van de molen te herstellen.

Het bestuur van de Merselose molenstichting heeft om de bijdrage gevraagd. Het dak van de molen moet gerepareerd worden om grotere schade in de herfst en winter te voorkomen. "We ontvingen een spoedverzoek van de stichting en hebben daar op gereageerd", zegt wethouder Martijn van der Putten. "De molen in Merselo hoort bij ons cultureel erfgoed en dat verdient een goed beheer en onderhoud. We verstrekken de subsidie nu al, omdat de kosten in de toekomst verder oplopen." De gemeente betaalt de subsidie uit het potje voor monumenten.