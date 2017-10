Quintella's Cup of Tea in Leunen

Quintella staat op 29 oktober om 15.00 uur op de planken in De Baank in Leunen.

Quintella treedt sinds 2012 succesvol op in Nederland. De zangers Jeroen Verberkt, Nike Derks, Maaike Kamps, Karin Jenneskens en Marjolein Kuenen hebben in een korte tijd hard aan de weg getimmerd. Zo traden ze in 2014 op de festivals 'Den Bosch goes a capella' en 'Amusing Hengelo' met succes op. In 2015 begonnen ze aan hun eigen avondvullende show 'Cup of tea', waarna een aantal shows in verschillende theaters en zalen volgden. In dat jaar werd er ook samengewerkt met Rowwen Hèze aan het nummer 'Gebrouwen in Limburg'. Dit was voor Quintella wel de kers op de taart in dat jaar. In 2016 is de eigen show Cup of Tea verder uitgewerkt door de groep en zijn er verschillende samenwerkingen met koren en fanfares geweest. Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via de website www.veiligreserveren.nl. Ze kosten voor volwassenen 13,50 euro in de voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Jongeren tot en met 12 jaar betalen 8,50 euro in de voorverkoop en 10 euro aan de kassa.