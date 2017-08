Wensbus gaat rijden in Ysselsteyn

Het heeft een tijdje geduurd, maar nu is alles rond. Vanaf maandag 4 september gaat de wensbus rijden in Ysselsteyn.

Na de primeur in Merselo/Vredepeel, en daarna Wanssum, heeft het Peeldorp als derde een wensbus in de gemeente Venray. Op zaterdag 2 september wordt de bus na de avondmis voor de kerk in Ysselsteyn ingezegend. De wensbus gaat rijden op werkdagen tussen 8.00 tot 18.00 uur. Alle Ysselsteyners kunnen er gebruik van maken. Ritten kunnen tot een dag van tevoren worden aangemeld via telefoonnummer 06-27408338. Een ritje naar de bushalte aan de Deurneseweg in Ysselsteyn kost 1,50 euro. Ritten van thuis naar andere bestemmingen in Venray of Deurne kosten drie euro voor een enkele reis.