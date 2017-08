De muur van Venray naar Overloon

De muur, een van de projecten van het grensoverschrijdende festival Schijt aan de Grens, is verhuisd van Venray naar Overloon

De muur van de schildersgroep De Rake Kwasten is op zaterdag 26 en zondag 27 augustus te bewonderen bij 't Helder in Overloon. De laatste hand aan het kunstwerk werd vrijdag gelegd, zaterdag wordt de muur verder ingeschilderd. 't Helder is een van de vier locaties waar Schijt aan de grens wordt gehouden.

Voor meer informatie kijk op:

http://www.schijtaandegrens.nl/