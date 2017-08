Nominatie Kipster voor voedselprijs

Kipster is samen met twee andere projecten genomineerd voor de Lid Voedselprijs 2017.

Met deze prijs wil Lidl een nieuw duurzaam initiatief in de voedselsector naar een hoger plan brengen. Op Duurzame Dinsdag 5 september wordt de winnaar bekendgemaakt. Wie ontvangt de ondersteuningsprijs ter waarde van 1000 euro?

Kipster is een dier- en milieuvriendelijke boerderij voor leghennen. De eerste verrijst op het Wüsterveld in Castenray. De eieren van Kipster worden vanaf november verkocht in de winkels van Lidl. Op 15 september staat de opening van Kipster gepland. Een week later gaan 24.000 zogeheten Dekalb Wit-hennen, de Kipster bewonen.

Meer informatie op de website:

http://www.duurzamedinsdag.nl/Nieuws/Dit-zijn-de-top-3-ideeen-voor-de-Lidl-Voedselprijs-2017