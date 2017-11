Inspire: voor en door jongeren

Inspire 2017 is een evenement waar jongeren in de regio kennis kunnen maken met toonaangevende bedrijven.

De organisatie is in handen van de Jongerencommunity van Rabobank Horst Venray. Het evenement vindt op woensdag 15 november vanaf 18.00 uur plaats in De Witte Hoeve in Venray. Het is inmiddels de vierde editie van Inspire. Voorzitter Willy Hubers van de Jongerencommunity is de enige nog overgebleven organisator van het eerste uur. De community bestaat uit zo'n twintig enthousiaste jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die evenementen organiseren voor leeftijdgenoten.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie over het evenement.