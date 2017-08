Altijd bloemen bij Reintjes Veulen

Reintjes Bloemen in Veulen heeft een nieuwe bloemenautomaat.

"Mensen kunnen bij ons voortaan altijd, 24/7, terecht voor bloemen. Zelfs om hun bestelling af te halen", aldus Mariet Reintjes. Met de nieuwe automaat is het aanbod aan bloemen dat buiten de reguliere openingstijd gekocht kan worden, fors verhoogd. "Onze oude automaat, die al weer zes jaar staat, is nog steeds prima en zal ook in gebruik blijven. Het nadeel van deze automaat is dat klanten niet kunnen pinnen en dat het aanbod beperkt is. Onze nieuwe automaat heeft 27 plekken en wordt via een touchscreen bediend. Speciaal is ook dat er waterbakken in zijn aangebracht", legt Twan Reintjes uit.

Ook nieuw is dat klanten hun bestelling na sluitingstijd kunnen ophalen in deze automaat. "De klant krijgt dan een speciale code voor het hokje met zijn bestelling. Dit hokje is dan weer geblokkeerd voor andere klanten. Heel handig", lacht Mariet Reintjes. Reintjes Bloemen staat vooral bekend om zijn rozen, maar sinds 2014 kweekt het Veulense echtpaar ook hortensia's. Voor meer informatie kijk op www.reintjesbloemen.nl.