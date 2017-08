Travel Active zoekt gastgezinnen

Martin (18) en Ysaline (17) komen uit Wallonië, het Franstalige deel van België, en willen graag vloeiend Nederlands leren spreken. Dit is slechts één van de redenen waarom ze eind augustus met uitwisselingsorganisatie Travel Active een semester naar Nederland komen.

Het Raayland College in Venray heeft reeds zijn deuren voor hen geopend. Ze hopen op 26 augustus tijdens de Meet Your Student Day in het midden van Nederland opgehaald te worden door een gezin uit de regio Venray. Travel Active is daarom met spoed op zoek naar een (eventueel tijdelijk) gastgezin voor deze enthousiaste Belgische scholieren.

In haar vrije tijd luistert scoutingleidster Ysaline graag naar muziek en houdt ze van koken. De sportieve, voetballende Martin houdt tevens van zwemmen, tennis en wandelen met de hond. Maar films kijken en gamen behoren ook tot zijn hobby's. Beiden hebben al een aantal jaren Nederlandse les gehad.

Als gastgezin haal je op een bijzondere manier de wereld in huis en bouw je mee aan bruggen tussen culturen en vriendschappen voor het leven. Travel Active verzorgt een goede voorbereiding, tussentijdse evaluaties en biedt gastgezinnen altijd een vast aanspreekpunt in de buurt. De student valt onder de verantwoordelijkheid van Travel Active en de eigen ouders. Gastgezinnen zijn dus niet wettelijk aansprakelijk.

Op de website www.travelactive.nl/high-school-holland stellen Martin, Ysaline en andere internationale scholieren zich voor. Voor meer informatie of aanmelding: High School Holland-team, telefoon 0478-551900, e-mail highschoolholland@travelactive.nl.