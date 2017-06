Vaktuinen starter tweede kwartaal 2017

Dit kwartaal is Vaktuinen uit Venray gekozen als Starter van het Kwartaal. De broers Daan en Wouter Verheijen hebben een bedrijf in tuinaanleg en sierbestrating en bieden een compleet pakket van oprit tot overkapping.

Daan is vakman in tuinaanleg en sierbestrating. Hij is opgeleid in de grond-, weg- en waterbouw techniek en werkte bij een bestratingsbedrijf dat hem ook breder inzette. Wouter is allround timmerman en werkte bij een bouwbedrijf. De laatste jaren bestond zijn werk veelal uit modelmakerij voor de bouw. Om ook wat vrijer en breder te kunnen werken, ging hij in de avonduren met zijn broer tuinen aanleggen. Beiden wilden altijd al voor zichzelf beginnen en ze merkten dat met deze combinatie die wens haalbaar zou kunnen zijn. De combinatie die deze broers maken onderscheidt zich van vele andere hoveniersbedrijven. Alles in één hand is fijn voor de particulier, want het hapert wel eens in de planning en afstemming tussen meer partijen. De broers Verheijen werken het totaalplaatje uit, houden de uitvoering in een hand en is er een duidelijk verantwoordelijke. Wouter maakt overkappingen, tuinhuisjes en prieeltjes op maat. Vooral nu het voorjaar is, is er voldoende werk voor hun jonge bedrijf en dat geeft hen vertrouwen in de toekomst. Maar vooral het directer werken met klanten bevalt. Wat de waardering oplevert die de beste stimulans is.

Met de verkiezing van de Starter van het Kwartaal willen de initiatiefnemers, gemeente Venray, Rabobank Horst Venray en het Venrays Ondernemers Platform, startende ondernemers een steuntje in de rug geven. Bovendien dingt de winnaar mee naar een prijs van 1.000 euro voor de Starter van het Jaar. Ook meedoen? Meer informatie staat op www.venray.nl/ondernemers.