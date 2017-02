Kampeer Totaal in de startblokken

Kampeerliefhebbers komen van vrijdag 3 tot en met zondag 5 februari aan hun trekken tijdens Kampeer Totaal in Evenementenhal Venray.

De beurshal is volledig omgetoverd tot een vakantieparadijs met caravans, campers, tenten en een proeffietsbaan. Verder kunnen er presentaties bij worden gewoond over Noorwegen, Zweden en Karinthië. Tijdens de beurs is er ook kinderanimatie. Kampeer Totaal in Venray vormt de aftrap van het nieuwe kampeerbeursseizoen van de Evenementenhal. Exposanten bieden een divers aanbod aan: van caravans tot campers en van (familie)tenten tot kleinere bijzettentjes voor kinderen. Naast kampeeruitrusting zijn er ook eigenaren aanwezig van campings uit binnen- en buitenland om bezoekers te informeren over de mooiste kampeergebieden. Bovendien biedt de beursorganisatie een programma aan met meerdere presentaties. Kampeer Totaal is alle drie de dagen te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. Tickets zijn zowel online als aan de kassa te verkrijgen.

Meer informatie: www.evenementenhal.nl/kampeer-totaal/venray.