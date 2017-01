Bakkerij Vedder viert goud

Bakkerij Vedder, in deze regio met haar winkel aan Grotestraat 36 in Venray, is al 50 jaar specialist in brood en banket. Dat wordt dit jaar uitgebreid gevierd! Het hele jaar wordt er uitgepakt en zijn er feestelijke acties voor de klanten in de winkel. Deze week is de aftrap: een prijzenregenactie. In totaal geeft Vedder de komende weken aan klanten bijna 5.000 prijzen weg. En dat is pas het begin…

In 1967 zag Bakkerij Vedder haar levenslicht, toen Piet en Annet Vedder hun bakkerij aan de Kerkstraat in Deurne startten. Bakkerij Vedder is sinds 1967 wel wat veranderd. Het bedrijf is een paar maten gegroeid en zonen Bart en Evert zijn al een ruime tijd de eigenaren. Dit jaar wordt het 50 jarig bestaan gevierd. Bart: "Het bedrijf bestaat nu wel 50 jaar, maar we zijn gezonder en lekkerder dan ooit! We bakken nog steeds elke nacht met heel veel passie onze eerlijke producten en daarvoor gebruiken we de beste grondstoffen. Dat proeft en waardeert de klant. Ook klanten die bewust met eten bezig zijn, vinden steeds meer hun weg naar onze winkels, voor onze eigen biologische desembroden. Broden die extra smaakvol zijn, doordat ze extra tijd gekregen hebben en ook nog biologisch zijn."

Een gouden jaar dus voor Bakkerij Vedder? Bart en Evert: "Jazeker! De klant staat centraal. De groei van ons bedrijf en ons assortiment hebben we te danken aan onze klanten, en daarom gaan we dus een feestje vieren vóór onze klanten." Verspreid over het hele jaar gaat Vedder met regelmaat feestelijke acties houden. De aftrap is de actie Prijzenregen die nu gestart is en die doorloopt tot carnaval. Wat daarna komt laten de broers Vedder nog niet weten. Bart: "Een tipje van de sluier? We gaan klanten die ons bezoeken ineens verrassen en we hebben een leuke actie waarbij onze klanten iemand die ze kennen, kunnen verrassen. Verder uitweiden wil ik nog niet. Dat houden we nog even voor ons. Maar we hebben bijna elke maand iets feestelijks in petto." Tot carnaval krijgt elke klant van Vedder een dubbelkanskaart, die meteen in de winkel open gekrast kan worden. Zo krijgen bijna 2.000 klanten, gedurende deze Prijzenregen weken, een gratis product mee naar huis. Ook als de klant niet direct prijs heeft, is de kans nog niet verkeken. In de winkels staat een actie box, waarin de gekregen dubbelkanskaart in gedaan kan worden. Hierdoor dingt de klant mee naar de grotere prijzen. De grootste prijs is een goudstaafje ter waarde van 2.000 euro. Verder zijn er elke twee weken extra trekkingen, dus drie in totaal. Dan worden er in totaal 30 klanten blij gemaakt met een Panini Grill. Ook valt dan de Buurtprijs op een lot.

Bij elke Buurtprijs krijgen 100 buurtbewoners van het winnende lot een gratis product. Zo maakt Vedder ook nog eens in totaal 3000 buurtbewoners blij, die een gratis product winnen.