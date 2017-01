Venray in bedrijf aan tafel op Peel en Maas TV

De winnaars van de Venrayse Ondernemersprijzen, Gijs Schapendonk van Proeflokaal Goesting in Venray en Roel Jacobs van Jacobs Dakbedekkingen in Wanssum, zijn zaterdagavond 21 januari samen met Roy Ewalts van Traas Ongediertebestrijding te zien in het tv-programma Venray in bedrijf aan tafel van Peel en Maas TV.

Goesting won begin januari tijdens de uitreiking van de Venrayse Ondernemersprijzen in Schouwburg Venray de Loek Nelissenprijs, de prijs van de jury, Jacobs Dakbedekkingen ging aan de haal met de Rabobank Publieksprijs.

In het programma Venray in bedrijf aan tafel praat presentator Rob van Lieshout in Zaal Zeven van Hotel Asteria, de nieuwe opnamelocatie, met enkele gasten over actuele zaken uit het Venrayse bedrijfsleven. Dit programma wordt één keer in de maand uitgezonden en komt tot stand door een samenwerking tussen Audica Video en Peel en Maas TV. Deze uitzending wordt elk uur herhaald tot en met zondagavond 22 januari 18.00 uur. Ondernemers die ook een keer over hun bedrijf willen praten in dit programma, kunnen hiervoor contact opnemen met Christ van den Munckhof via christ@peelenmaasvenray.nl.