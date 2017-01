40 jaar glaszetter bij Theuws

Gerrit Weijs is deze week veertig jaar in dienst bij Schildersbedrijf Theuws in Venray. Als twintigjarige begon hij als schilder/glaszetter bij dit Venrayse bedrijf. Anno 2017 heeft de geboren en getogen Heidenaar er nog steeds veel zin in. "Het is mooi als je onder de mensen kunt komen", aldus Gerrit.

Want dat vindt Gerrit het mooiste van het vak. "Contacten met mensen uit heel veel verschillende milieus. Of je nu bij de burgemeester glas moet zetten of bij een winkelbediende. Het leidt altijd tot leuke gesprekken. En laten we eerlijk wezen, als glaszetter help je bijna altijd de mensen uit de brand. Of het nu door vernieling is of stormschade. Mensen voelen zich meer op hun gemak als het glas is vervangen."