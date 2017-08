Trekkertrek Ysselsteyn geslaagd

In Ysselsteyn vond zaterdag 12 en zondag 13 augustus alweer de negende editie van de Trekkertrek plaats, een feest georganiseerd door AJK Noord-Limburg en enkele enthousiaste trekkerliefhebbers, met steun van sponsoren.

De aftrap vond zaterdags plaats met de Fulle Pull-party voor jongeren. In een mooi aangeklede feesttent ging iedereen uit z'n dak met het optreden van de Daredevils. Zondagmorgen stonden de vrijwilligers alweer klaar om op het terrein van de familie Van Ass en Vitelia alle trekkers te verwelkomen. De dag begon met een flinke regenbui, waardoor het even kritisch werd of alle trekkers wel konden rijden. Maar al snel kwam er een stralende zon aan de hemel en werden de banen gladgestreken door de mannen van Rovadi in hun stoere Massey Fergusons, waarna het feest kon beginnen. Met veel motorgeronk ging het festijn van start. De tribunes zaten vol met mensen uit de omgeving en geïnteresseerden die van verder weg kwamen. Ook aan de kinderen werd gedacht met activiteiten als schminken, een springkussen en zandbak. De sfeer zat er lekker in bij alle gasten en de organisatie kan zeker spreken van een topweekend. Waar een klein dorp groot in kan zijn, is maar weer bewezen.

Foto's: Monique Hefti-Sutman.