'Duits kerkhof niet vermarkten'

Enkele partijen storen zich eraan dat het college de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn als een toeristische attractie ziet. In de voorjaarsnota trekt de gemeente 350.000 euro uit voor een nieuw bezoekerscentrum.

De PvdA steunt het plan, meldt ze in haar algemene beschouwingen op de voorjaarsnota. "Maar de begraafplaats is zeker geen toeristische attractie", vindt Henk Bisschops. "Het is een plek van gedenken, bezinning en educatie." PP2 wijst erop dat na de Tweede Wereldoorlog is gekozen om alle Duitse militaire slachtoffers in Nederland naar één plek te brengen. "De keuze is op Ysselsteyn gevallen. Als Nederland deze plek van belang vindt, dan zou het Rijk en eventueel de provincie daaraan moeten bijdragen", meent fractieleider Carla Brugman. "Waarom moet Venray betalen voor een nationale keuze?", vraagt ze zich af. PP2 vindt het bedrag van 350.000 euro ook veel te hoog. "Buiten proporties", stelt Brugman, die zich tevens verbaast over de toeristisch-recreatieve redenen die het college opvoert.

