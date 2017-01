Lezing vliegtuigcrashes in Ysselsteyn

Oud-straaljagerpiloot Joop Hendrikx verzorgt op woensdag 11 januari een lezing over vliegtuigcrashes in Ysselsteyn tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In Ysselsteyn kwamen in totaal veertien vliegtuigen neer van de in totaal 44 neergestorte vliegtuigen in de gemeente Venray. Het varieerde van een noodlanding per parachute tot een triest einde na een verbitterd luchtgevecht. Als lid van de Planehunters, mensen die onder andere met een metaaldetector van alles proberen op te sporen over neergestorte vliegtuigen, neemt hij de aanwezigen met een boeiend verhaal mee langs de diverse crashes. De lezing wordt gehouden door Stichting Historie Ysselsteyn in gemeenschapshuis Smelehof in Ysselsteyn. De avond begint om 20.00. Aan bezoekers zal een vrijwillige bijdrage in de kosten van de avond worden gevraagd.