De politie van Boxmeer is op zoek naar meer informatie over de diefstal van een auto, een BMW 545i, die op zaterdag 17 december tussen 19.45 en 20.15 uur is weggenomen vanaf de Mees in Boxmeer.

De personenauto werd een paar uur later in Ysselsteyn uitgebrand teruggevonden. Tips zijn welkom via telefoonnummer 0900-8844.