Fietstocht IVN door oude Maasarm

IVN Geijsteren-Venray houdt op zondag 25 juni een fietstocht van circa 18 kilometer door de oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum en het daarin gelegen natuurgebied 't Soar.

De deelnemers vertrekken met hun eigen fiets om 9.30 uur bij het oude gemeentehuis in Meerlo. Rond 12.00 is de (gratis) tocht afgelopen. In deze fietstocht door het gebied van de oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum krijgen deelnemers een indruk op welke wijze waterkundige ingrepen worden gecombineerd met het ontwikkelen van natuur en landschap. De invloed van de Maas neemt weer toe, waardoor het gebied zijn oorspronkelijke dynamiek terugkrijgt. Tot en met 1995 vervulde de oude Maasarm een cruciale functie in de afvoer van hoogwater op de Maas. Sinds de afsluiting na de overstromingen van 1993 en 1995 met kades bij Ooijen en Blitterswijck is er echter sprake van een rivierkundig knelpunt. Inmiddels is niet langer het verhogen van bestaande kades en dijken de insteek, maar vormt de duurzame oplossing het ruimte bieden aan de rivier. Om die reden is in dit gebied in 2012 de zogenaamde natuurlijke klimaatbuffer oude Maasarm gerealiseerd.