Toch geen verkoop woning Wanssum

De woning aan St. Leonardsweg 14 in Wanssum wordt door de gemeente Venray vooralsnog niet verkocht. Er is maar één bod op het pand uitgebracht en dat is met een bedrag van 25.001 euro in de ogen van het college te laag om het van de hand te doen.

Het oude woonhuis in het buitengebied is nog een erfenis van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum. Aanvankelijk leek het erop dat de woning nodig zou zijn voor de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Nu het zeker is dat het huis kan blijven staan, wilde de gemeente het verkopen omdat ze het pand niet meer nodig heeft. Het woonhuis met een inpandige schuur is gebouwd in 1915 en staat op een perceel grond van 965 vierkante meter. In 1980 is er een serre aangebouwd. Het huis wordt nu bewoond door antikraak.