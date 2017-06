Kazerne Vredepeel decor luchtverdedigingsoefening

Vanaf maandag 19 juni starten militairen uit binnen- en buitenland aan de oefening Joint Project Optic Windmill (JPOW). Dit omvangrijke project is één van dé toonaangevende lucht- en raketverdedigingsoefeningen in de wereld.

De oefening JPOW kent haar oorsprong op voormalige Luchtmachtbasis De Peel, waar de eerste editie in 1996 werd georganiseerd. Het doel van JPOW is een nauwe samenwerking tussen de deelnemende eenheden van zowel land-, luchtmacht en marine met de nadruk op missieplanning, -uitvoering en interoperabiliteit. Naast het Patriot- en Agbads-luchtverdedigingssysteem van de Nederlandse landmacht nemen diverse buitenlandse systemen deel aan de oefening. Deze worden tijdens JPOW in een gesimuleerde omgeving uitvoerig getest en geïntegreerd. De opbouwwerkzaamheden zijn reeds in volle gang. Naast de bestaande infra worden er extra tenten geplaatst om alle deelnemers onder te kunnen brengen. Aan de dertiende editie van JPOW nemen naast Nederlanders ook militairen uit Amerika, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk deel aan de oefening. De buitenlandse deelnemers verblijven in de omgeving van de kazerne waardoor er mogelijk meer verkeer van en naar de kazerne zal zijn.