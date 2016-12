Kerstlichtjeswandeling: bijna 600 bezoekers

In Vredepeel is zondag de vijfde kerstlichtjeswandeling gehouden.

Er werden door de wandelaars wensen opgehangen en kaarsen aangestoken in de kerk. Onder ideale weersomstandigheden bezochten bijna 600 deelnemers het stalletje van het kindje Jezus. De versiering in gemeenschapshuis De Loef en in de kerk, de ruim 1800 kaarsjes die brandden langs de bospaden, de figuranten in het bos die het kerstspel uitbeeldden, de Kerstman, de muzikale omlijsting in de kerk en in het bos en de herder met haar kudde schapen hebben het kerstgevoel ongetwijfeld onder de mensen gebracht.