Nieuwe locatie Oktoberfest Venray

Na zes jaar neemt de organisatie van het Oktoberfest Venray afscheid van de locatie St. Anna aan de Noordsingel. Gezien de toekomstplannen van het park leek het ze verstandig om nu al naar een nieuwe bestemming te zoeken.

De nieuwe locatie is tennishal Maascourt aan de Kempweg in Venray. Het Oktoberfest Venray vindt dit jaar plaats op zaterdag 28 oktober. "Een dag minder dan anders, maar gezien de ruimte voldoende om er een groot en mooi feest te houden", meldt medeorganisator Bert Pelzer. "Ook dit jaar hebben we weer een leuk programma met onder meer optredens van de tienkoppige band De Alpenparty, Liesl von Possenhofen met actuele Duitse hits en natuurlijk Gert Janssen." Kaarten zijn online te koop via de website www.oktoberfestvenray.nl. Verdere informatie over programma volgt binnenkort.