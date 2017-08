Politiek reces voorbij

Het zomerreces voor de politiek is bijna voorbij. In de laatste week van augustus staan de eerste commissievergaderingen alweer op de rol. Er staan enkele belangrijke dossiers op de agenda zoals het Polenhotel in Leunen en zwembad De Sprank.

Er breken drukke maanden aan voor de Venrayse politici. Want de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 werpen hun schaduw vooruit. In de eerstkomende raadsvergadering van 19 september staat een beladen item op de agenda: het Polenhotel in de oude melkfabriek in Leunen.

Donderdag in Peel en Maas een vooruitblik.