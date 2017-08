'Grote zorgen' over uitstel ziekenhuis

Het college heeft in juli in een gesprek met de directie van VieCuri zijn 'grote zorgen' uitgesproken over uitstel van de bouw van een nieuw ziekenhuis in Venray.

De nieuwe bestuurders Ankie van Rossum en IJsbrand Schouten willen de investering van circa 25 miljoen euro voor een nieuw medisch centrum nog eens goed tegen het licht houden. Het besluit is voorlopig uitgesteld tot 2018. Het heeft ook te maken met de gesprekken die momenteel lopen over samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Mogelijk leidt dit tot een fusie. Daarom kan het bestuur van VieCuri op korte termijn nog geen beslissing nemen over het ziekenhuis in Venray dat sinds 1970 in gebruik is. De vorige directie besloot vier jaar geleden tot nieuwbouw omdat renovatie te duur is.