Betere inrichting Wilhelminastraat

Als bij drukte alle parkeerplaatsen in de Wilhelminastraat zijn bezet met auto's, dan zijn de vakken niet meer goed zichtbaar. Het gevolg is dat voertuigen buiten de vakken op het trottoir of voor een oprit worden neergezet.

Samen met de bewoners wordt een nieuwe inrichting ontworpen. De kosten bedragen 30.000 euro en de uitvoering is gepland in 2018. In de wijk bij Franciscanerpoort verschijnen dertien extra parkeerplaatsen in de Mgr. Verrietstraat en de Pastoor Ruttenstraat. De parkeervakken komen in het verlengde van de straat en gaan niet ten koste de groenzone. De werkzaamheden kosten 35.000 euro en worden in de eerste helft van 2018 uitgevoerd. Bij appartementencomplex De Schakel komt nog dit jaar de blauwe zone te vervallen. De parkeervakken worden wit geverfd en zijn voortaan alleen nog bestemd voor vergunninghouders. Om het gebruik van de parkeerkelder en de twee slagboomterreinen aan Blekersveld en Raadhuisplein te stimuleren, kunnen voortaan ook bewoners van buiten de binnenring een abonnement nemen op een van deze drie locaties waar betaald parkeren geldt.