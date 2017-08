Aftrap reizende wereldbol

Het Mondiaal Platform Venray (MPV) zet op zondag 24 september voor de vijftiende keer de jaarlijkse Werelddag op touw.

Deze dag staat dit jaar in het teken van een gezinsherenigingsactie. Het doel van deze actie is zo veel mogelijk geld in te zamelen, zodat vluchtelingen in Venray, die de kosten van een hereniging zelf niet kunnen dragen, toch met hun gezin herenigd kunnen worden. Een grote wereldbol, die de komende weken door Venray gaat reizen, staat symbool voor deze actie. Om zo veel mogelijk Venraynaren bij de Werelddag en de gezinsherenigingsactie te betrekken, startte het MPV dinsdag een pr-campagne in het gemeentehuis, waar de reizende wereldbol werd overhandigd aan burgemeester Hans Gilissen. Het is de bedoeling dat de wereldbol daarna op bezoek gaat bij zo veel mogelijk organisaties in Venray die een bijdrage willen leveren aan de gezinsherenigingsactie. Donderdag in Peel en Maas meer informatie. Ook Peel en Maas TV besteedt vandaag aandacht aan de aftrap van de campagne.