Hennep in huis; woning dicht

In het eerste halfjaar van 2017 zijn in Venray vijf woningen tijdelijk gesloten omdat er een hennepplantage werd aangetroffen.

Als in een huis softdrugs of een hennepplantage worden gevonden, kan de burgemeester volgens de Wet Damocles het pand drie maanden sluiten. Bij handel in harddrugs zelfs zes maanden. Op een poster op de voor- en achterdeur staat vermeld waarom het pand is dichtgetimmerd. Het sluiten van de woning is overigens geen strafmaatregel. Het gaat erom dat de overtreding wordt beëindigd. Daarvoor is een ontruiming alleen niet voldoende. Het is ook een signaal aan het criminele circuit en de klanten. En de maatregel dient ter bescherming van nieuwe huurders die niet zitten te wachten op klanten aan de deur.

De sluiting kan betekenen dat de bewoner zijn huis voorgoed kwijtraakt. De woningstichting mag bij een drugsvondst of hennepplantage de huur opzeggen. Mogelijk komt de bewoner de eerste jaren zelfs helemaal niet meer in aanmerking voor een huurwoning. Daarnaast wordt de bewoner ook nog strafrechtelijk vervolgd voor zijn criminele activiteiten en klopt de Belastingdienst aan met een navordering. De teelt van hennep of de handel in drugs kan dus vergaande gevolgen hebben.

De gemeente Venray voert sinds enkele weken de campagne 'Wat staat er op het Spel?' om mensen, die overwegen te gaan dealen of telen, te wijzen op de gevolgen daarvan. Maar ook om omwonenden alerter te maken op signalen en hen te stimuleren verdachte en gevaarlijke situaties te melden. Want de teelt van hennep vormt een groot risico op brandgevaar voor de omgeving. Melden kan bij de politie (tel. 0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (tel. 0800-7000).