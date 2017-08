Geen stijging bezoek door nieuw parkeerbeleid

Het grotendeels gratis maken van het parkeren in het centrum van Venray heeft niet geleid tot grotere bezoekersstromen. Uit metingen blijkt dat het aantal geparkeerde auto's niet of nauwelijks afwijkt van tijdens de periode van het betaald parkeren.

In oktober 2016 ging het nieuwe parkeerbeleid in. Het betaald parkeren werd grotendeels afgeschaft en vervangen door de blauwe zone in de straten het dichtst bij het centrum. Alleen op de slagboomterreinen Blekersveld en Raadhuisplein en in de parkeergarage in de Gouden Leeuw bleef betaald parkeren van kracht, tegen het goedkope tarief van 1 euro per uur tot een maximum van 3 euro per dag. Uit de evaluatie blijkt dat bezoekers, bewoners en ondernemers over het algemeen tevreden zijn over het nieuwe parkeerregime. Uitzondering vormen de bewoners van de Oranjebuurt. Deze wijk aan de oostkant van het centrum ondervindt hinder van zoekverkeer en parkeeroverlast. Dat komt vooral omdat er aan deze zijde van het centrum minder parkeergelegenheid is dan aan de westkant. Toch stelt het college voor het huidige parkeerbeleid voort te zetten.

