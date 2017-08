Zoektocht naar hond Jaylee

Karin Bouten leeft al vanaf woensdag 9 augustus in onzekerheid. Rond het middaguur verdween haar hond Jaylee van hun erf aan de Overloonseweg in Venray. ''Ik ben bang dat ze is meegenomen. We hebben ook aangifte gedaan, maar op dit moment ben ik ten einde raad'', zegt Bouten over haar verdwenen bordercollie.

Bouten plaatste een oproep op Facebook en het bericht werd ruim duizend keer gedeeld. Jalyee zou over een paar weken drie jaar oud worden. Tijdens die bewuste middag lag de hond met nog vijf andere honden op het erf in Venray. ''We zijn bezig met het maken van een omheining. De honden lagen rustig in het gras. Toen we gingen lunchen, bleven er twee honden achter. Dat gebeurt wel vaker, alleen ze komen altijd terug. Nu kwam alleen onze dalmatiër terug.'' Ze is ziek van de vermissing van haar hond. ''Ik ben bang dat ze eigenlijk onze dalmatiër mee wilden nemen. Die houden we nu extra goed in de gaten. Ik weet natuurlijk niet zeker of iemand Jaylee heeft meegenomen, maar dat denken we wel. Ik krijg op dit moment bijna geen hap door mijn keel. Ik ben er misselijk van.'' Het vermoeden van de ontvoering wordt gesterkt door een blauwe auto die meerdere keren voorbij kwam rijden. ''Het was een kleine blauwe auto die ik niet herkende. Dat vonden we verdacht. Toen Jaylee weg was, zagen we die auto niet meer. Ik hoop heel erg dat ze wordt gevonden.''