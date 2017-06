Motorrijder gewond, A73 dicht

Een motorrijder is vrijdagmorgen rond 07.00 uur op de A73 bij Venray ernstig gewond geraakt. Door het ongeval ter hoogte van Oirlo is de snelweg tussen Horst-Noord en Venray dicht.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Verkeer in de richting van Nijmegen moet rekening houden met vertraging. Onder meer een traumahelikopter verleende medische assistentie. Er staat inmiddels een lange file. Het verkeer wordt via de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. De ANWB adviseert verkeer richting Nijmegen om te rijden via Oss of Eindhoven (A67, A2, A50). Over de toestand van de motorrijder is nog niks bekend.