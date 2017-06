Venray steunt burgerinitiatief Ik Begin

De gemeente Venray investeert voor de duur van twee en een half jaar in het burgerinitiatief Ik Begin. Dat is bedoeld voor mensen die in een isolement zitten en door persoonlijke problematiek de weg naar sociale contacten niet meer kunnen vinden.

Soms zitten mensen vast in een situatie en raken (daardoor) in een isolement. Een aantal inwoners van Venray heeft het initiatief genomen om deze mensen weer op een veilige en laagdrempelige manier te laten groeien in het elkaar ontmoeten. Zij starten met een inloopvoorziening onder de noemer Ik Begin. Hier kunnen bezoekers veilig en laagdrempelig terecht, zonder indicatie en zonder dat er strikte eisen worden gesteld.

In Venray wonen veel mensen die een stimulans nodig hebben om dat kleine stapje richting socialisatie te kunnen zetten. Het gaat om ruim 800 mensen, waarvan 70 procent zich eenzaam voelt. Het burgerinitiatief Ik Begin geeft hen de kans om weer een stap in de maatschappij te zetten. De inloop is een ontmoetingsplaats waar zij, veilig en laagdrempelig, in hun eigen tempo weer opnieuw naar deelname aan de samenleving kunnen toegroeien. Ervaringsdeskundigen (vrijwilligers) helpen en motiveren hen om de eerste stap te zetten naar de inloop, en vervolgens om aansluiting te vinden bij het bestaande aanbod in Venray. Wethouder Lucien Peeters ziet veel kansen in dit nieuwe initiatief: "Ervaringsdeskundigheid speelt in toenemende mate een belangrijke rol bij de ondersteuning van onze kwetsbare inwoners. Een ervaringsdeskundige weet als geen ander wat nodig is voor herstel; weet wat meehelpt en wat juist hindert in het herstelproces."