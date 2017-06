inVENtief wil Venrayse stemwijzer

inVENtief wil dat er in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 een Venrayse kieswijzer komt.

Met een stemwijzer kunnen de kiezers een beter oordeel vormen over de politieke partijen. Aan de hand van stellingen, over belangrijke zaken die spelen in de gemeente, worden kiezers naar hun mening gevraagd. Na het invullen is te zien met welke partijen er de meeste overeenkomsten zijn. Volgens fractieleider Tino Zandbergen (foto) is zo'n objectieve stemwijzer dringend nodig. "Want het wordt steeds meer duidelijk dat de inwoners van Venray door de bomen het bos niet meer zien."

Voor de op 15 maart gehouden Tweede Kamerverkiezingen werd de landelijke kieswijzer 6,8 miljoen keer helemaal ingevuld.