Gemeentehuis: extra avond open nog niet definitief

In de raadsvergadering van 4 april drong een raadsmeerderheid aan op snelle invoering van een extra avondopenstelling van het gemeentehuis. De opening op alleen maandagavond is niet voldoende om de burgers vlot en goed te bedienen. Maar een tweede avondopenstelling blijkt niet een-twee-drie geregeld te zijn.

Pas in het vierde kwartaal van dit jaar wordt een besluit genomen over een definitieve avondopenstelling op woensdag. In de afgelopen weken was het gemeentehuis al op enkele woensdagavonden geopend. Er blijkt meer bij te komen kijken. Zo moeten er nieuwe dienstroosters komen en personeel worden aangenomen en opgeleid. Bovendien is instemming van de ondernemingsraad nodig. De extra woensdagavonden zijn tot nu toe gedraaid op vrijwillige basis van de medewerkers. De balies in het gemeentehuis zijn momenteel op maandag geopend van 12.00 tot 20.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

