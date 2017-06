Garagesale in Antoniusveld

In de wijk Antoniusveld vindt zondag een garagesale plaats.

In de wijk Antoniusveld wordt op zondag 25 juni van 10.30 tot 15.00 uur een garagesale gehouden.

Vanuit de garage en vanaf de oprit verkopen de wijkbewoners goede en gebruikte spullen. De wijk zet daarmee letterlijk haar deuren open voor bezoekers uit Venray en omgeving. Al wandelend of fietsend door de wijk kan er tussen de uitgestalde waren gesnuffeld en gekocht worden. De verkooppunten zijn herkenbaar aan de vlag die deze dag uithangt. Bij het informatiepunt op de Sigaar aan de St. Antoniusveldweg kunnen de bezoekers terecht voor informatie en een plattegrond met de verkooppunten. De garageverkoop is een activiteit van de Commissie Activiteiten uit de wijk. Aanmelden is nog steeds mogelijk tot 22 juni.