Nieuwe fietsroute in centrum Venray

De gemeente wil een nieuwe fietsroute ('de derde ring') introduceren in het centrum van Venray.

Naast de buitenring (de singels) en de binnenring (St.Jozefweg, Langeweg, Paterslaan, Julianasingel en Raadhuisstraat) komt er een derde ring. De buiten- en binnenring is vooral bestemd voor het autoverkeer. De derde ring moet het fietsen in Venray stimuleren. De nieuwe route zorgt voor een betere verbinding tussen de woonwijken en haakt aan bij de uitvalswegen naar het buitengebied. Het is nog niet bekend hoe de route gaat lopen. PP2 vindt het in elk geval een goed idee. De oppositiepartij lanceerde al eerder de 'rode loper'. PP2 vindt dat de fietspaden door het hartje van Venray over de pleinen vaak onduidelijk zijn. Door de paden met rood te markeren zijn ze voor iedereen goed zichtbaar. Dat is ook prettig voor het horecapersoneel dat de fietspaden vaak moet oversteken om de terrassen op de pleinen te bereiken.