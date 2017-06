Nationaal Hitteplan in werking

Het RIVM heeft maandagmorgen vanwege de tropische temperaturen voor de komende vier dagen het Nationaal Hitteplan voor Limburg, Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant in werking gesteld.

In deze provincies moeten mensen met een kwetsbare gezondheid extra voorzichtig zijn. Het Hitteplan wordt in werking gesteld als de temperatuur vier dagen achter elkaar boven de 27 graden komt. Dit betekent dat bijvoorbeeld zorginstellingen en huisartsen gevraagd wordt extra alert te zijn en mensen met een kwetsbare gezondheid te waarschuwen goed op te letten. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen, maar ook om mensen met chronische ziekten, baby's of mensen met overgewicht. Het RIVM adviseert om voldoende water te drinken, dunne kleding te dragen, lichamelijke inspanning 's middags te beperken en vooral in de schaduw te blijven. In de noordelijke provincies blijft de temperatuur onder de 27 graden; daarom is het Hitteplan daar dit keer niet van kracht.