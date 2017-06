Jubileumexpositie Rode Kruis in Venray

Op zondag 25 juni staat de reizende jubileumtentoonstelling van het Rode Kruis op de verkeersmarkt in Venray, die door Smile Landweert wordt georganiseerd.

In een groot meubel in de vorm van een rood kruis kan het publiek op beeldschermen verhalen zien over Rode Kruis-vrijwilligers van toen en nu; helden en heldinnen die een rol van belang hebben gespeeld in de 150-jarige geschiedenis van het Rode Kruis. De figuren worden gespeeld door acteurs van het Nationale Theater. De tentoonstelling is gemaakt in het kader van het 150-jarige bestaan van het Nederlandse Rode Kruis. In totaal zijn er drie tentoonstellingsmeubels die dit jubileumjaar door het hele land te zien zijn. Eerder stond de tentoonstelling bijvoorbeeld op de bevrijdingsfestivals in Zwolle, Wageningen en Den Haag.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.