Zoektocht nieuwe locatie Joutou

De gemeente is samen met Joutou op zoek naar een nieuwe plek in Venray. Er zijn drie mogelijke locaties aangeboden. Zorgcentrum Het Schuttersveld en de binnenkort leegkomende schoolgebouwen van Focus en De Toverbal.

Dat meldt het college op vragen van de SP. Het sportzorgcentrum past op St. Anna niet meer in de plannen van de nieuwe eigenaar Renschdael Groep. Het is een hard gelag voor Joutou dat als dagbesteding de dierenweide op St. Anna nieuw leven heeft ingeblazen. Vorig jaar werd in de voorjaarsnota 150.000 euro uitgetrokken voor een nieuwe locatie voor de dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met sport. SP-voorman Jan Hendriks is onlangs kartrekker geworden van de actiegroep 'Behoud Joutou op het St. Annapark'. Afgelopen zaterdag trokken deelnemers van Joutou het winkelcentrum in voor hun handtekeningenactie. In een kleine twee uur haalden zij 1400 steunbetuigingen op. Dit brengt de tussenstand op ruim 3500 steunbetuigingen. Het actiecomité 'Behoud Joutou op het St. Annapark' zal alle verzamelde steunbetuigingen aanbieden aan het gemeentebestuur.

Het college zegt zich sterk te maken voor het behoud van Joutou voor Venray. De drie aangeboden alternatieven hebben echter nog niet tot een concreet resultaat geleid. De SP is ook bezorgd over de toekomst van de Werkvloer en het Leescafé die eveneens tijdelijk op St. Anna verblijven.