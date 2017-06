Verkeersmarkt Venray groter van opzet

De jaarlijkse verkeersmarkt in Venray is dit jaar op zondag 25 juni op het Schouwburgplein. Tussen 11.00 en 15.30 uur zijn er tal van activiteiten en demonstraties en krijgen bezoekers veel nuttige tips over veilig fietsen in het verkeer. Het thema is dit jaar 'Veilig fietsen in Venray'.

Tijdens de verkeersmarkt zijn er veel verschillende activiteiten. Om te stimuleren dat iedereen aan zo veel mogelijk activiteiten meedoet, worden stempelkaarten uitgereikt. Aan het einde van de middag kunnen deelnemers aan minimaal vijf activiteiten meedingen naar leuke prijzen.

De verkeersmarkt is deze keer ook groter opgezet dan voorheen. Op het naastgelegen Henseniusplein komt bijvoorbeeld een heus fietsparcours te staan. De Tractor Academie laat deelnemers ervaren wat de dode hoek in de spiegel van een vrachtwagen betekent en leert hen hoe je moet omgaan met vrachtauto's in het verkeer. Instructeurs van de Tractor Academie leggen uit waarom het belangrijk is om een veilige afstand te houden tot een vrachtwagen. De Tractor Academie is overigens eveneens open op deze dag; tot 16.00 uur bent u welkom op de Marcoweg 22-a in Venray. Bijzonder dit jaar is de deelname van het Nederlandse Rode Kruis aan de verkeersmarkt. De organisatie viert dit jaar zijn 150ste verjaardag. Het Nederlandse Rode Kruis zal als het nodig is iedere deelnemer die valt verzorgen en voorzien van pleister.