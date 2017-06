'Boek is gesloten voor school in noordwest Venray'

Met het sluiten van De Toverbal, over enkele weken, valt het doek voor een basisschool in noordwest Venray. Uit het onderzoek van DUO blijkt dat er te weinig animo is voor een nieuwe school die binnen vijf jaar aan de stichtingsnorm van 200 leerlingen kan voldoen.

SPOV-bestuursvoorzitter Marcel Reulen vertelde in de commissie Leven dat een mogelijk nieuwe school in of nabij de wijk Brabander 'volstrekt onlogisch' is. "Dagelijks fietsen veel kinderen uit Brabander De Toverbal voorbij. Ik heb niet de indruk dat het anders zal zijn bij een nieuwe school", zei Reulen. "Het is een gesloten boek", concludeerde hij. "Want mogelijke nieuwbouw zou in andere scholen weer leegstand creëren."

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.