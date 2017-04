Drugslab: cel voor Venraynaar

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 30-jarige man uit Venray drie maanden celstraf opgelegd voor zijn betrokkenheid bij een groot drugslab in een boerderij in het Brabantse Stevensbeek. De rechtbank legt verder een gevangenisstraf van drie jaar op aan een 46-jarige man uit Overloon die een actieve rol had in het productieproces van het lab in Stevensbeek.

Daarnaast werden tijdens zijn aanhouding in april 2016 in zijn woning en auto harddrugs, wapens en jammers aangetroffen. Ook in de woning van zijn moeder lagen drugs die van hem waren. De rechtbank veroordeelt deze verdachte bovendien voor het witwassen van bijna 14.000 euro. De Venraynaar was volgens de rechtbank betrokken bij de inrichting van het lab. Er is geen bewijs dat hij heeft deelgenomen aan het productieproces. Hij krijgt een celstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

De politie trof tijdens een inval in oktober 2015 een groot drugslab aan in een loods bij een boerderij in Stevensbeek. De 55-jarige eigenaar van de loods wist volgens de rechtbank dat hij zijn ruimte aan drugscriminelen verhuurde. Na de ontdekking van het lab toonde hij de politie een valse huurovereenkomst van de loods om zowel voor zichzelf als voor de andere betrokkenen strafrechtelijke aansprakelijkheid te voorkomen. De rechtbank veroordeelt de eigenaar tot een celstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Bij een grootschalige politieactie (onderzoek 'Trefpunt') werden op 4 april 2016 tientallen verdachten aangehouden op verdenking van onder meer drugsdelicten. Bij die actie pakte de politie ook zes verdachten op die betrokken waren bij het drugslab in Stevensbeek. De 46-jarige hoofdverdachte uit Tegelen was eigenaar van het lab. Ook had hij munitie in bezit en was hij actief betrokken bij het plan dat de eigenaar van de loods bij ontdekking een vals huurcontract zou laten zien.