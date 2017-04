Boerenbruidspaar steunt Kapstok

Mout van Vegchel en John Hout, het boerenbruidspaar van de Venrayse vasteloavesvereniging De Piëlhaas, besloten de opbrengst van de boerenbruiloft te schenken aan een goed doel: Logeerhuis Kapstok.



Dit logeerhuis biedt logies- en verblijfsmogelijkheid voor mensen die thuis mantelzorg ontvangen. Het achterliggende doel is, dat hun mantelzorgers even op adem kunnen komen om weer nieuwe energie op te doen, om hun zware werk te kunnen blijven vervullen. Momenteel zijn er naar schatting ongeveer 2000 mantelzorgers actief in de gemeente Venray. Uit een recent landelijk onderzoek onder mantelzorgers is gebleken dat ruim de helft van deze mensen zich zwaar tot ernstig overbelast voelt. "Kapstok is een mooi initiatief, dat in een grote behoefte voorziet", aldus het boerenbruidspaar, "we zijn blij dat we deze keuze hebben gemaakt."



Afgelopen week overhandigden John en Mout een cheque ter waarde van ruim 400 euro aan Maria Bouwman, secretaris van het bestuur van Stichting Logeerhuis Kapstok. "We zijn ontzettend blij met deze gift, want ons logeerhuis moet financieel zijn eigen broek ophouden. We krijgen geen subsidies, dus deze bijdrage is van harte welkom", zegt zij. Namens het bestuur en alle vrijwilligers dankte Bouwman John en Mout voor deze mooie geste.