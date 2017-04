Beau Nellissen in Utopia

Beau Nellissen is te zien in het tv-programma Utopia. Foto: Twitter Utopia.

Beau Nellissen is te zien in het tv-programma Utopia. Foto: Twitter Utopia.

Beau Nellissen uit Venray neemt deel aan het SBS-programma Utopia. In de afgelopen dagen kreeg ze van het publiek voldoende stemmen om bij de beste twee nieuwe kandidaten te zitten. Eind van de week wordt bekend wie van de twee definitief mag blijven. Momenteel is ze live in Utopia te zien via de website van het tv-programma.

De Venrayse, oud-presentatrice van Peel en Maas TV, is 27 jaar, vrijgezel en als docent werkzaam op Het Kwadrant in Weert. Utopia is een realityshow. In het SBS-programma is het de bedoeling dat vijftien deelnemers een eigen wereld creëren en zelfvoorzienend zijn. Op een afgesloten terrein wordt het wel en wee van de groep 24 uur per dag met camera's vastgelegd. Beau Nellissen is de twee inwoonster van Venray die in het programma te zien is. Sportmasseuse Karin de Wolde (59) uit Venray maakt al geruime tijd deel uit van de tv-groep.

Donderdag in Peel en Maas een reactie van Beau Nellissen op haar deelname.