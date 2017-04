Beau Nellissen kandidaat Utopia

Beau Nellissen uit Venray is een van de drie nieuwe kandidaten voor deelname aan het SBS-programma Utopia. De Venrayse, oud-presentatrice van Peel en Maas TV, is 27 jaar, vrijgezel en docent aan het Raayland College in Venray.

Utopia is een realityshow. In het SBS-programma is het de bedoeling dat vijftien deelnemers een eigen wereld creëren en zelfvoorzienend zijn. Op een afgesloten terrein wordt het wel en wee van de groep 24 uur per dag met camera's vastgelegd. "Ik ben een van de drie mogelijk nieuwe inwoners van Utopia", meldt de Venrayse. "Maar er moet nog eerst gestemd worden. Een van de drie dames zal afvallen en de andere twee gaan de strijd aan voor een permanent paspoort. Dus maak snel een gratis paspoort op de website aan en stem op mij." Een van de drie zal een zittende inwoner vervangen.

Ze wordt op de website van Utopia als volgt omschreven:

'De Limburgse Beau is 27 jaar, vrijgezel en komt uit Venray. Ze staat voor de klas als docent Zorg en Welzijn en is daardoor wel gewend aan een grote groep opstandige mensen. Naast haar werk als docent vindt Beau het belangrijk om een strak lijf te hebben en ze werkt dan ook hard aan haar killerbody. In Utopia wil Beau een bikini-contest organiseren, waarbij Jessie, Boyd en Bas mogen jureren. Utopia is voor deze eigenwijze dame geslaagd wanneer ze haar idealistische en ondernemende kwaliteiten heeft kunnen laten zien'.

Stemmen kan tot komende dinsdag 22.00 uur via http://www.utopiatv.nl/home